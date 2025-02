Cozy Frühstück

Gemütlich in eine Decke kuscheln, warme Zimtschnecken essen und dich mit deinen Freundinnen* unterhalten während im Hintergrund eure Feelgood-Serie läuft klingt gut? Dachten wir uns auch. Wir verlegen euer Wohnzimmer in unser Café und bieten euch ein leckeres Frühstück, cozy Atmosphäre mit Lieblingsserie und obendrein neue Freundschaften mit tollen Frauen*. Schau vorbei und verbringe einen entspannten Sonntagmorgen in der achtbar.

Wer darf kommen?

Es sind Frauen* eingeladen. Falls Du dazu Fragen hast, melde Dich gerne bei uns über unser Kontaktformular, E-Mail oder per PN bei Instagram @frauencafe_achtbar .