Endlich ist es so weit! Das langersehnte, neue Album von CR7Z erscheint im Jahr 2025 und dazu bekommt ihr natürlich auch eine einzigartige Album-Tour, die auf einem komplett neuen Level sein wird. Freut euch über ein bisher nie dagewesenes Live-Erlebnis und kommt vorbei. Auf der "Galaxie Tour" wird CR7Z on Stage zur leuchtenden Supernova und wer schon einmal eine Show von ihm besucht hat, wird euch das auch zu 100% bestätigen. Von Kool Savas und weiteren Big Playern der Szene als absoluter Ausnahme-Emcee betitelt, schafft es CR7Z wie kein Zweiter, die Crowd mit seiner extrem energiegeladenen Performance schweben zu lassen. Die Zuhörer werden beim Bestaunen seiner Vielfältigkeit und der immensen lyrischen Tiefe, wie gebannt in ein Schwarzes Loch voller Emotionen gezogen. Seine Community wächst von Jahr zu Jahr und auf den letzten Touren waren so gut wie alle Locations ausverkauft. Deshalb macht euch auf den Weg durch seinen Rap-Kosmos, überzeugt euch selbst von diesem Spektakel und sichert euch jetzt noch schnell die Tickets für eure City. Wer auf einer der 13 Live-Shows dabei ist, wird garantiert am Ende des Abends Sterne in den Augen haben und vor Begeisterung strahlen wie die Sonne!