crack:s – research lab: ANIMIERTE FORMEN

crack:s ist eine Gruppe vielfältiger Künstler*innen aus den Bereichen Figurentheater, Musik, Bildende Kunst und Performance. Gemeinsam mit dem Württembergischen Kunstverein, dem FITZ – Theater animierter Formen und verschiedenen Clubs der Stuttgarter Nachtkultur sucht crack:s nach Cracks in etablierten Strukturen und Gewohnheiten.

Beim Research Lab wird mit genau diesen Cracks experimentiert: Innerhalb einer Woche wird die crack:s-Crew zusammen mit professionellen Künstler*innen zu allen vorhandenen Räumen aufbrechen: das WKV-Gebäude, die FITZ-Bühne – und alles an Stadt, Straße und Tür, was dazwischenliegt.

Inhaltlich liegt der Schwerpunkt auf der „Animierten Form“ als gemeinsame Komponente von Figurentheater, Musik und Bildender Kunst. Zum Ende der Woche laden wir zu einer öffentlichen Werkschau ein – was dort nach einer Woche gemeinsamer Arbeit passieren wird, bleibt bis dato eine Überraschung...