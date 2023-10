Craftbier selber brauen

In diesem Kurs lernen die Teilnehmende alles rund um das Thema Herstellung von eigenem Bier.

Der Kurs gliedert sich in einen praktischen und einen theoretischen Teil. Im praktischen Teil stellen wir Schrittweise die Würze her, aus der später, nach der Vergärung der Hefe, das Bier entsteht. Wir sprechen über Braumalze, Hopfen, Hefe und Wasser. Es werden gesetzliche Grundlagen erörtert (Zollanmeldung, Steuern, etc.), aber auch das Thema Sensorik (Auge, Nase, Mund) wird angesprochen (Bierverkostung). Die Teilnehmende bekommen Informationen über Rezepte, Zubehör, Bücher und Filme zur eigenen Weiterbildung. Jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin erhält ein Skript. Die Teilnehmende werden aktiv am Brauen teilnehmen und später in der Lage sein ihr eigenes Bier zu Brauen.

Ab 16 Jahren, spezielle Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Eine vorherige Anmeldung ist bei der Volkshochschule Sinsheim zwingend notwendig: info@vhs-sinsheim.de oder telefonisch 07261 6577-0.