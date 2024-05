Crailsheim mitgestalten

Gemeinsamer Infostand der Projekte Stadtbiene, Bürgerbäume, Essbare Stadt und der Aktion Stadtradeln.

Mit den Projekten "Stadtbiene" und "Bürgerbäume" möchte die Stadt Crailsheim Lebensräume und Nahrungsquellen für Insekten und andere Tiere schaffen und die Biodiversität im Stadtgebiet erhöhen. Ziel ist es auch, Bürgerinnen und Bürger über eine intensive Öffentlichkeitsarbeit für das Thema zu gewinnen. Das Konzept "Essbare Stadt" soll zusätzlich einen Beitrag zu einer nachhaltigeren, gesünderen und lebenswerten Stadt leisten.

Der Wettbewerb "Stadtradeln" startet am 17.06. im ganzen Landkreis Schwäbsich Hall. Ziel der Aktion ist es, in Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad zu fahren. Jeder Kilometer zählt - egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Radelnde können Teams gründen, die gegeneinander antreten. Es ist auch möglich, sich einem offenen Team anzuschließen. Nicht nur die Stadt, auch Teams und einzelne Radelnde können Preise gewinnen.

Informieren Sie sich gerne und helfen Sie mit, unsere Stadt noch lebenswerter und nachhaltiger zu machen.