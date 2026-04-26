Crailsheim um die 1300 und die Konflikte des Grafen Konrad IV. von Oettingen

Vortrag von Dr. Manfred Jehle

Ratssaal Crailsheim Marktplatz 1, 74564 Crailsheim

Das königliche Hofgericht entschied im Jahr 1310, dass Graf Konrad IV. von Oettingen seine Machtzentren an das Reich ausliefern sollte.

Bedeutende Historiker Württembergisch Frankens haben bereits im 19. Jahrhundert nachvollziehbare Erklärungen zur Entstehung der Konflikte veröffentlicht. Dennoch dominieren bis heute unklare und widersprüchliche Deutungen, die sich meist auf eine angebliche Auflehnung des Grafen Konrad gegen den König und den Bischof von Eichstätt richten. Tatsächlich standen Crailsheim, Lohr und deren Umgebung im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen, als die Kämpfe ausbrachen. Eine systematische Erörterung der Konfliktlinien hilft, die Vorgänge aufzuklären.

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