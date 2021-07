Crailsheimer Kulturwochenende

Lange haben das städtische Kulturamt und der Arbeitskreis Kulturwochenende sich darüber Gedanken gemacht, wie in Zeiten von Corona doch Kultur in der Stadt stattfinden kann. Dass es ein Kulturwochenende wie vor Corona auch in diesem Jahr nicht geben kann, ist jedem klar. Das KuWo, zu dem jedes Jahr so viele Besucher kamen, dicht an dicht gedrängt vor den einzelnen Bühnen stehend, ist wegen dem Ansteckungsrisiko mit Covid-19 keinesfalls möglich. Somit muss das diesjährige Kulturwochenende im Juli nochmal verschoben werden. Neuer Termin für das 25. Jubiläum ist 21. bis 24. Juli 2022.

Beschreibung

Die Veranstaltung „…aus der Reihe KuWo!“ ermöglicht in der Zeit von Sonntag, 29. August bis Sonntag, 5. September Kulturveranstaltungen in Crailsheim.

Als Austragungsort wurde der Volksfestplatz direkt hinter der HAKRO-Arena und der Spitalpark ausgewählt.

Zwei Veranstaltungen gibt es pro Tag geben: eine für Familien mit Kindern am Nachmittag, die andere für Erwachsene am Abend.

Anders als sonst: Eintrittskarten sind erforderlich

Die Corona-Pandemie hat uns alle vor viele Herausforderungen und Veränderungen gestellt. Damit aber dieses Jahr wieder eine Art Kulturwochenende stattfinden kann, muss die Besucherzahl kontrolliert werden. Dies kann durch einen Ticketverkauf gewährleistet sein. Aber keine Sorge, die Eintrittspreise sind sehr moderat gehalten: die Abendveranstaltungen kosten je 10 Euro, die Mittagsveranstaltungen für Familien je 5 Euro. Wir bitten die Gäste um ihr Verständnis. Anders wäre ein kontrollierter Zugang und eine Beschränkung der Teilnehmerzahl nicht möglich. Außerdem werden die Eintrittspreise dafür genutzt, die von der Pandemie stark betroffenen Künstler zu unterstützen. Viele hatten über eineinhalb Jahre keine Auftritte und damit keine Einnahmen.

Selbstverständlich kann jede und jeder auch wieder einen Pin für 5 Euro – dieses Jahr in Herzform – kaufen und somit dazu beitragen die Kulturwoche zu finanzieren.

Diese sind ab dem 27. Juli an den üblichen Pinverkaufstellen erhältlich:

Bürgerbüro der Stadt, Bäckerei und Café Baier, Biotop Naturkosthandel, Café Brigitte, Der Teegarten, Findling, Hägele Catering GmbH, Herrenmoden Friedrich, Hoffmanns Cafébar, Hotel Post Faber, Jagst-Apotheke, Kaffee Konditorei Kett, Kuno Augenoptik, Metzgerei Betz, Optik Götz, Ratsapotheke, Sanitätshaus Siegel, Schnelldruckladen, Schönebürg-Apotheke, Stadtbücherei, Stadtmuseum im Spital; vhs und Sachgebiet Kultur.

Auf der Internetseite und auf den sozialen Netzwerken werden noch die allgemeinen Hinweise zu aktuellen Corona-Verordnungen veröffentlicht. Es steht aber jetzt schon fest, dass ein Corona-Testbus an allen Tagen zur Verfügung stehen wird.

Programm:

Acht Tage lang verspricht „…aus der Reihe KuWo!“ Unterhaltung pur.

Die Veranstaltungen um 15.00 Uhr richten sich dabei an Familien.

Sonntag, 29. August

19.00 Uhr Eröffnung durch Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer

19.30 Uhr MoZuluArt

Montag, 30. August

15.00 Uhr Herbert & Mimi

19.00 Uhr Stenzel & Kivits

Dienstag, 31. August

15.00 Uhr Roddscha aus Kamboscha & Tom Palme

20.00 Uhr Simon & Jan

Mittwoch, 1. September

15.00 Uhr Die Blindfische

19.00 Uhr Poetry slam

Donnerstag, 2. September

15.00 Uhr Theater Mimikri

19.00 Uhr Mambo Kurt

Freitag, 3. September

15.00 Uhr Tukkersconnexion „Lügenbaron“

19.00 Uhr La boum

20.30 Uhr Theater Anu - Ovids Traum (Spitalpark)

Samstag, 4. September

15.00 Uhr Volker Rosin

19.00 Uhr KGB – Kuhnle Gaedt Baisch

20.30 Uhr Theater Anu – Ovids Traum (Spitalpark)

22.00 Uhr Filmnacht – Film hoch2

Sonntag, 5. September

15.00 Uhr Coq au vin

20.00 Uhr Shantel & Bucovina Club Orkestar

An allen Tagen

Installation am Eisweiher, Ausstellung im Museum im Spital und der Sparkasse

Eintrittspreise

Abendveranstaltungen 10 Euro pro Ticket, Mittagsveranstaltungen je 5 Euro pro Ticket. Vorverkauf online ab dem 23. Juli auf reservix.de und

bei der Vorverkaufsstelle im HT-Shop Crailsheim, Ludwigstraße 6-10, 74564 Crailsheim