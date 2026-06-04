Crailsheimer Markttag 2026

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Crailsheim 74564 Crailsheim

Am Sonntag, den 12. Juli 2026, verwandelt sich die Crailsheimer Innenstadt von 11.00 - 18.00 Uhr wieder in eine bunte Marktlandschaft voller Genuss, Kreativität und besonderer Entdeckungen. 

Ab sofort können sich Marktteilnehmer – privat oder gewerblich – online unter www.stm-cr.de anmelden.

Mit dabei sind:

 #LeckerSchmecker_Markt 

 #DraußenIstSchön_Markt 

 #SelbstGemachtUndKunstvoll_Markt 

 #MitLiebeZumLand_Markt 

 sowie der beliebte Behördenflohmarkt

Freut euch auf eine große Vielfalt an Marktständen, besondere Produkte und ein einzigartiges Flair, wenn verschiedenste Märkte zu einem großen Erlebnis kombiniert werden.

Jetzt anmelden und Teil des Crailsheimer Markttags werden! 

Info

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