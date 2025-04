Crailsheimer Markttage 2025

Mit den Markttagen hat der Crailsheimer Stadtmarketingverein nicht nur ein vollkommen neues Konzept entwickelt sondern konnte bei der Erstauflage 2024 auch weit über 100 Marktstände in der Innenstadt präsentieren.

Am 24. und 25. Mai 2025 laden die Crailsheimer Markttage erneut alle privaten und gewerblichen Anbieter aus der Region ein, sich zu beteiligen und das einzigartige Marktformat mitzugestalten. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Die Crailsheimer Markttage stehen für ein innovatives und offenes Marktkonzept, das in seiner Form einmalig ist. Anders als klassische Märkte, die sich auf ein bestimmtes Thema konzentrieren, vereinen die Crailsheimer Markttage eine Vielzahl an Märkten an einem Wochenende und an einem Ort. Besucherinnen und Besucher können von einem Marktbereich zum anderen schlendern und dabei ein breit gefächertes Angebot genießen – von Kulinarik und Kunsthandwerk über Outdoor-Aktivitäten bis hin zu Antikem und Nachhaltigem. „Wir wollen erreichen, dass das Projekt kontinuierlich wächst und nutzen die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr, um die Veranstaltung in diesem Jahr weiterzuentwickeln“, fasst Marcel Imbrogiano, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins, die eigenen Ansprüche für die zweite Markttage zusammen.