Crailsheimer Weihnachtsmarkt

Jeweils über 20 Stände warten an den ersten drei Adventswochenenden mit kulinarischen Angeboten, Deko- und Verkaufsartikeln oder Selbstgebasteltem auf die Besucher.

Das Rahmenprogramm umfasst die Bürgerwache Crailsheim, die Stadtkapelle Crailsheim, verschiedene Gruppen der Musikschule, eine Feuershow und Bands und Künstler auf der Bühne im Spitalpark.

Ergänzt wird das Programm um verschiedene Konzerte in der Johanneskirche, die nur wenige Schritte entfernt zwischen Spitalpark und Marktplatz liegt. Dort reicht das Angebot vom Oratorienkonzert (03.12.), über „Abendklänge für Ausgeschlafene“ (10.12.) bis zum Adventsleuchten (17.12.), bei dem Musik und Licht zusammenspielen.

Am 09. Und 10. Dezember wird zudem der Kirchplatz mit Ständen der Kirchengemeinde, der Fair Trade Stadt, des Tafelmobils und weiteren sozialen Akteuren mit Leben gefüllt. Besucher des Crailsheimer Weihnachtsmarkts können also direkt weiterziehen und auf dem Weg in die Innenstadt einen Zwischenstopp einlegen. Auch in der Lange Straße wird es verschiedene Angebote geben, die von den Gastronomen und Gewerbetreibenden an den Adventswochenenden organisiert werden. Neben der schon traditionellen Götz-Hütte in der Lange Straße, die aus der Weihnachtszeit in Crailsheim nicht mehr wegzudenken ist, begeistert in diesem Jahr auch eine Kunsteisbahn mit rund 100 Quadratmetern Fläche große und kleine Besucher auf dem Marktplatz. Vom 01.12. bis 17.12. hat die Eisbahn täglich geöffnet.