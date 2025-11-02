Crailsheimer Weihnachtsmarkt

Am zweiten Adventswochenende sind Aussteller vor allem von Vereinen und Organisationen vor Ort. Neben einem breiten Angebot von Speisen und Getränken, wird es auch eine musikalische Unterhaltung geben.
Crailsheim 74564 Crailsheim
Märkte
