Cranes and Pines + Green Chili Killers

Abseits vom lauten Mainstream haben sich die »Kraniche und Pinien« zusammengefunden, um mit ihrer entspannten Musik aus dem städtisch-hektischen Alltag zu entfliegen. Dies gelingt ihnen mit ihren mal akustisch-folkigen, mal eher melancholischen Songs. Oft zweistimmige Vocals, Gitarre, Bass, ein sparsames Drumset und ein sound-definierendes Cello laden zum Verweilen und Mitreisen ein.

Ihre mit bildreichen Texten versehenen Lieder behandeln mitunter intensive Themen vom Zurechtkommen und Hoffnung finden in einer komplizierten Welt.

Bei zahlreichen Auftritten in und um Stuttgart konnte die Gruppe auch live mit ihrer Musik begeistern und ihre Zuhörer musikalisch in den Arm nehmen.

Nach längerer Babypause und Umbesetzungen an Bass und Cello sind »die Cranies« nun wieder bereit, auf die Bühnen zu gehen und neben Songs ihrer zwei EPs auch viele neue Stücke zu präsentieren.