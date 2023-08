"Cranko, Haydée – und ich, George Bailey"

Als Pianist begleitete George Bailey über 40 Jahre lang das Training und die Proben des Stuttgarter Balletts. Mit Herz und Hingabe schuf er eine einzigartige Atmosphäre, und statt Klassik spielte er lieber Jazz. 1972 hatte ihn der legendäre Choreograf John Cranko in seine Kompanie geholt, Bailey wurde zu ihrem Liebling, weltbekannte Choreografen wie John Neumeier und Maurice Béjart wollten nur mit ihm als Pianisten arbeiten. In ihrer Biografie erzählt die Kulturjournalistin Susanne Wiedmann Baileys außergewöhnliche Lebensgeschichte und schildert seinen Alltag im Ballettsaal. George Bailey spielt am Klavier.