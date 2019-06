Crash Boom Boxx

Begeisterte Gesichter, reger Austausch und jede Menge Applaus: Vom 8. bis 11. Juli 2019 verwandelt sich unser Komödienhaus wieder in ein pulsierendes Festival-Zentrum und das mittlerweile schon zum achten Mal. Die rund 100 jugendlichen Teilnehmer kommen aus den Theater-AGs, Schulklassen und Theater- und Literaturkursen von sechs Kooperationsschulen. Sie zeigen auf, vor und hinter der Bühne, was in ihnen steckt: Jede Gruppe präsentiert ihre Inszenierungen, inspiriert von dem diesjährigen Spielzeitmotto: »#SINNSUCHER_NoLimits«. Das alles ist noch garniert mit professionellen Bühnenproben, tollen Workshops zum Kennenlernen und zum Vertiefen der Theaterkunst.