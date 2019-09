Crash Kids - Double Album Release Party

× Erweitern Crash Kidz / Crusade of Bards WERTHEIM - HALLE 115 - Die Crash Kidz aus Würzburg feiern mit ihren spanischen Freunden "Crusade of Bards" aus Madrid am Sa. 02.11.2012 eine Double Release Album Party.

Seit 2004 rocken die CRASH KIDZ die Straßen Deutschlands und weit darüber hinaus … mit Ihrem 100% "Pure Party Rock".

Ihre brillante Mischung aus Punk, Rock und einem Schuss Heavy Metal, ist eine absolut runde Sache ... genauso wie ein edler Whiskey oder ein guter Rum.

Der CRASH KIDZ Sound-Mix ist garniert mit Texten aus jedermanns chaotischem Lebensalltag und wird dargeboten von Frontmann Alex, der niemals stillzustehen scheint.

All das macht die CRASH KIDZ und Ihre Songs einzigartig und trifft mit der Bezeichnung „Crash Rock“ voll ins Schwarze.

Dies kommt auch im aktuellen dritten Album zum Ausdruck was einfach nur „Fucking Crazy“ ist und deshalb auch diesen Namen verdient.

Produziert wurde das Album in den Sonic-Storm Studios von Dominik Heidinger, der den Crash Rock der Band perfekt einfängt.

Zur Veröffentlichung wird das neue Album am 02.11.2019 in der „Halle 115“ in Wertheim mit einer entsprechenden Party ordentlich gefeiert.

Dafür hat man sich sogar aus Spanien die Freunde THE CRUSADE OF BARDS eingeladen. Denn wie feiert man besser, als mit Freunden, der passenden Musik und einem Drink in der Hand.

THE CRUSADE OF BARDS aus Madrid bestechen durch eine mega-starke Frontfrau und bieten mit ihrem Symphonic Pirate Metal einen Kontrast zum Crash Rock des Headliners.

In Wertheim präsentieren sie Ihr Debutalbum „Tales Of Beasts & Bards“ welches über Pride & Joy Music am 15ten November veröffentlicht wird.

Eine weitere Band als Opener des Abends ist zudem in Planung.

3 BANDS - 3 unterschiedliche Arten von ROCKMUSIK - Eine MEGA- PARTY … oder wie Alex Schuck der Frontmann der CRASH KIDZ zu sagen pflegt: PEACE, LOVE and MUSIC … grenzenlos.