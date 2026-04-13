'Crash Landing' LIVE im Biergarten

Crash Landing – sechs leidenschaftliche Musiker aus dem Großraum Göppingen, die seit 2019 gemeinsam die Bühne rocken.

Mit kraftvollen Rock-Covers bringen sie Klassiker so nah wie möglich ans Original – und verleihen ihnen dabei ihre ganz eigene Handschrift. Ihr Repertoire reicht von Deep Purple, ZZ Top und JJ Cale bis hin zu Free, Bad Company, Status Quo und Toto.

Im Fokus stehen Songs aus der goldenen Ära des Rock zwischen 1970 und 1999. Authentisch, energiegeladen und mitreißend – Crash Landing steht für ehrlichen Live-Rock, der direkt ins Ohr und ins Herz geht.