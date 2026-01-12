Crashkurs Rechtsextremismus

Dieser Crashkurs vermittelt Grundwissen
im Themenbereich Rechtsextremismus und beschäftigt sich mitunter mit folgenden Fragestellungen:
• Was ist Rechtsextremismus?
• Was sind die gängigsten Narrative?
• Welche Codes und Styles werden in rechtsextremen Szenen benutzt?
• Mit welchen Ereignissen und Straftatbeständen haben wir es im Rems-Murr-Kreis zu tun?
• Warum radikalisieren sich junge Menschen?
Zusätzlich zum fachlichen Input soll der kollegiale Erfahrungsaustausch nicht zu kurz kommen.
Keine Vorerfahrungen notwendig.