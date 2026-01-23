Jazzfrühschoppen.

Die junge Jazzband „Crave“ bringt frischen Wind in die lokale Musikszene und begeistert ihr Publikum mit energiegeladenem Spiel, Improvisationsfreude und einem unverwechselbaren Sound. Gegründet von sechs Musikerinnen und Musikern, die ihre gemeinsame Leidenschaft für Jazz teilen, interpretiert die Combo sowohl bekannte Jazz-Standards als auch moderne Unterhaltungsmusik auf ihre ganz eigene Weise. Ihre musikalischen Wurzeln liegen in der renommierten Högy-Big Band des Hölderlin-Gymnasiums Nürtingen.