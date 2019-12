Seit seiner Gründung im Jahr 1961 hat sich das Stuttgarter Ballett als Gewächshaus für junge ChoreographInnen erwiesen. Auch beim Ballettabend CREATIONS I – III darf eine neue Generation von aufstrebenden Künstler sich beweisen. Fabio Adorisio, Halbsolist des Stuttgarter Balletts, kreiert nach seinem funkelnden, neo-klassischen Or Noir von 2018 sein zweites Werk für die Compagnie. Andreas Heise arbeitet zum ersten Mal für das Stuttgarter Ballett, nachdem sein Beitrag zu Junge Choreographen 2018 in Stringenz und Bewegungssprache überzeugte. Und Roman Novitzky hat sich mit kurzweiligen, lustigen Stücken einen Namen gemacht, die entlang einer Handlung Einblicke in unser heutiges Leben gewähren.