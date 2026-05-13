Creative Friday Experimentieren mit Solarfarben

Schauwerk Sindelfingen Eschenbrünnlestraße 15/1, 71065 Sindelfingen

Alle Erwachsenen, die gerne verschiedene künstlerische Techniken kennen lernen und mit unterschiedlichen Materialien experimentieren möchten, können einmal im Monat in einem Kreativworkshop selbst praktisch tätig werden: Linolschnitt, Collage oder Acrylmalerei – für jeden ist etwas dabei!

Thema: Experimentieren mit Solarfarben

mit Damaris Wurster

Fotowerkstatt: Wir experimentieren mit Solarfarben.

Freitag, 19.06.2026, 17–19:30 Uhr

Info

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Schauwerk Sindelfingen Eschenbrünnlestraße 15/1, 71065 Sindelfingen
Freizeit & Erholung
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