Creative Friday Experimentieren mit Solarfarben

Alle Erwachsenen, die gerne verschiedene künstlerische Techniken kennen lernen und mit unterschiedlichen Materialien experimentieren möchten, können einmal im Monat in einem Kreativworkshop selbst praktisch tätig werden: Linolschnitt, Collage oder Acrylmalerei – für jeden ist etwas dabei!
Thema: Experimentieren mit Solarfarben
mit Damaris Wurster
Fotowerkstatt: Wir experimentieren mit Solarfarben.
Freitag, 19.06.2026, 17–19:30 Uhr
Info
Schauwerk Sindelfingen Eschenbrünnlestraße 15/1, 71065 Sindelfingen
Freizeit & Erholung