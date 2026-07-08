Creative Friday Lichtbild-Atelier: Phytogramme gestalten

Schauwerk Sindelfingen Eschenbrünnlestraße 15/1, 71065 Sindelfingen

Alle Erwachsenen, die gerne verschiedene künstlerische Techniken kennen lernen und mit unterschiedlichen Materialien experimentieren möchten, können einmal im Monat in einem Kreativworkshop selbst praktisch tätig werden: Linolschnitt, Collage oder Acrylmalerei – für jeden ist etwas dabei!

Thema: Lichtbild-Atelier: Phytogramme gestalten

mit Damaris Wurster

Freitag, 07.08.2026, 17–19:30 Uhr

Personenzahl: mind. 3, max. 8

Info

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Freizeit & Erholung
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