Creative Friday Lichtbild-Atelier: Phytogramme gestalten

Alle Erwachsenen, die gerne verschiedene künstlerische Techniken kennen lernen und mit unterschiedlichen Materialien experimentieren möchten, können einmal im Monat in einem Kreativworkshop selbst praktisch tätig werden: Linolschnitt, Collage oder Acrylmalerei – für jeden ist etwas dabei!

Thema: Lichtbild-Atelier: Phytogramme gestalten

mit Damaris Wurster

Freitag, 07.08.2026, 17–19:30 Uhr

Personenzahl: mind. 3, max. 8