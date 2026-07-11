Creative Friday Street Art Atelier: Schablone & Spray

Alle Erwachsenen, die gerne verschiedene künstlerische Techniken kennen lernen und mit unterschiedlichen Materialien experimentieren möchten, können einmal im Monat in einem Kreativworkshop selbst praktisch tätig werden: Linolschnitt, Collage oder Acrylmalerei – für jeden ist etwas dabei!

Thema: Street Art Atelier: Schablone & Spray

mit Lilian Contzen

Entdecken Sie Street Art im Stil von Banksy. Mit Schablonen und Sprühfarbe gestalten Sie vielfältige Motive und erlernen die Stancil-Techniken. Sie sprühen selbst, probieren verschiedene Effekte aus und entwickeln dabei Ihren eigenen urbanen Stil.

Freitag, 21.08.2026, 17–19:30 Uhr

Personenzahl: mind. 3, max. 8