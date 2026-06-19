Creative Lab – Führung und Workshop für Erwachsene: Aktzeichnen

Gemeinsam tauchen wir anhand unserer Meisterwerke in der Sammlung und der Aktdarstellungen in unserer neu eröffneten Ausstellung »Generation 1700. Zeichnen an der Königlichen Akademie in Paris« ein in die Kunst des Aktzeichnens und lernen, Proportionen, Haltung, Licht und die Dynamik der Linien zu sehen – jenseits von Schönheitsidealen. Entdecken Sie eine achtsame Wahrnehmung, üben Sie präzises Beobachten und entwickeln Sie eine persönliche, authentische Zeichenpraxis. In einem entspannten Umfeld erhalten Sie praxisnahe Impulse, individuelles Feedback und Techniken, um Formen, Rhythmus und Tonwerte gestalterisch zu erfassen – für mehr Sicherheit am Zeichenmodell und Freude am kreativen Prozess.