Creatures – Tierische Welten

Zwischen Killen und Kuscheln. Seit ihren Anfängen ist die menschliche Kultur tief mit dem Verhältnis von Mensch und Tier verbunden. Tier als Beute, als Nutztier, als treuer Gefährte aber auch als Gefahr. Auch im bildnerischen Wirken des Menschen sind „tierische Themen“ von Anbeginn zentral: In den Höhlen von Lascaux wurde bereits vor 20.000 Jahren der Macht und Schönheit der Tiere gehuldigt. Durch die ganze Kulturgeschichte sind Künstler vom Tier fasziniert bis ins 20. und 21. Jahrhundert: Der Expressionist Franz Marc malte bekanntlich lieber Tiere als Menschen, Joseph Beuys tanzte in einer Performance mit einem Coyoten und Damien Hirst schrieb mit seinem in Formaldehyd eingelegten Hai Ende des 20. Jahrhunderts Kunstgeschichte. Und heute, in einer Gesellschaft, die unter „Tier“ irgendwas zwischen „gefährdete Spezies“ und „Lifestyle-Accessoire“ versteht: Welches Bild hat die aktuelle Kunst vom Tier und seinem Verhältnis zu uns Menschen? Diese Frage stellt sich die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen mit ihrem 3. Südwestdeutschen Kunstpreis und freut uns auf einen Zoo kreativer Vorschläge.