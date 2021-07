Es hat sich gezeigt, dass unser im Vorjahr gestartetes Marktkonzept genau richtig ist: Lebensmittel und Genussvolles aus regionaler Erzeugung in schöner Atmosphäre. Immer am zweiten Samstag im Monat bietet der Markt einen besonderen Auftakt ins wohlverdiente Wochenende – dafür sorgen auch sporadisch eingeladene Gäste, die von Kultur bis Gespräch, Information und Diskussion den Markt zusätzlich bereichern. Auch dies soll in diesem Jahr fortgeführt werden.