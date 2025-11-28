Creglinger Weihnachtsmarkt "Sternenzauber an der Tauber"

In der romantischen Kulisse des Schlosshofes sowie des Schulhofes in der Creglinger Innenstadt findet ein Weihnachtsmarkt mit schönen Geschenkideen und einem vielfältigem Rahmenprogramm statt. www.creglingen.de

Marktzeiten: Freitag: 18.00 - 21.00 Uhr, Samstag: 15.00 - 21.00 Uhr, Sonntag: 12.00 - 19.00 Uhr Gleichzeitig findet im Ortsteil Münster bei der Firma Manz Backtechnik eine weihnachtliche Schaubäckerei mit Backprofis, kostenlosen Rezepten, Shop mit Backzubehör und einigem mehr statt.