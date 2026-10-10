"Sternenzauber an der Tauber" - der Creglinger Weihnachtsmarkt

Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit

Unter dem Motto "Sternenzauber an der Tauber" lädt die Stadt Creglingen am

1. Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt in die historische Altstadt ein.

Nette Gespräche, schöne Dekorationen, Plätzchenduft und dazu eine warme, wohlschmeckende Tasse Glühwein. Freuen Sie sich mit uns wieder auf das wunderbare Highlight zum Jahresabschluss 2026.

Mit der Adventszeit beginnt die Vorfreude auf das Weihnachtsfest und damit auch die Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit. Der bereits zur Tradition gewordene Creglinger Weihnachtsmarkt öffnet am ersten Adventswochenende,

am Freitag, 27. November 2026 von 18:00 - 21:00 Uhr

am Samstag, 28. November 2026 von 15:00 - 21:00 Uhr

und am Sonntag, 29. November 2026 von 12:00 - 19:00 Uhr

seine Tore.