„Sternenzauber an der Tauber“ – unter diesem Motto kehrt am 1. Adventswochenende erneut weihnachtliche Stimmung in die Creglinger Innenstadt ein.

Örtliche Musikgruppen und Kapellen sorgen auch in diesem Jahr in altbekannter Weise für die musikalische Umrahmung und tragen zur weihnachtlichen Atmosphäre während der gesamten Weihnachtsmarkttage bei. Am Weihnachtsmarkt erhalten Sie, ausgenommen an Ständen mit sofort verzehrbarem Essen und Trinken, bei einem Standkauf ein Los, mit dem man automatisch an einer Verlosung teilnimmt. Der Hauptpreis ist eine Wochen-endreise für zwei Personen. Die Preise können am Samstag und Sonntag im Rahmen der Marktöffnungszeiten im KOMM eingesehen und auch abgeholt werden. Nicht nur das vielfältige Angebot an weihnachtlichen Waren und Leckereien sowie Attraktionen für Jung und Alt, sondern auch das vielfältige Rahmenprogramm machen den Creglinger Weihnachtsmarkt erneut zu etwas Besonderem.