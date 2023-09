Crime Scene Güglingen: Mord und Mystery

Nichts für ganz schwache Nerven: Museumsleiter und Historiker Enrico De Gennaro nimmt Sie auf diesem geführten Spaziergang mit, die dunkle und schaurige Seite des Städtchens und seiner Gemarkung kennenzulernen.

Hinterher werden Sie garantiert manche Örtlichkeiten und viel Vertrautes mit völlig anderen Augen sehen.

Im Mittelpunkt stehen düstere Begebenheiten aus den letzten rund 400 Jahren bis in jüngere Zeit, darunter:

Das Mordkomplott des Bürgermeisters • Kopfschuss am Stadttor • Mysteriöse Blutquellen im Stadtgraben • Geplanter Giftmord: Scheidung auf Schwäbisch • Die Judenpogrome im „Rindfleisch“ • Auf der Spur des Hammermörders • Vom Stadtknecht in die Luft gesprengt • Justizmord am polnischen Fremdarbeiter • K(l)eine Gnade für die Sodomisten-Buben • und einiges mehr…

Treffpunkt um 20 Uhr am Rathaus