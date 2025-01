Regie: Ali Ahmadzadeh, D, IRAN 2024, 99 Min.

Amir schlägt sich Nacht für Nacht um die Ohren. Um über die Runden zu kommen, dealt er in Irans Hauptstadt Teheran mit Drogen. Begleitet wird er dabei immer von seinem treuen Hund. Doch der kann die Einsamkeit dieser Art zu leben auch nicht erträglich machen. Also dröhnt sich Amir selbst regelmäßig zu, um sich von seinem trostlosen Leben und aussichtslosen Zukunft abzulenken. Doch dann kommt es zu dieser einen Nacht, die alles verändert. „Critical Zone“ ist ein Film über Widerstand in hoffnungslosen Zeiten, der den Geist einer jungen iranischen Generation einfängt und dabei selbst zum Ausdruck des Protests wird. Im Geheimen gedreht und von den iranischen Behörden verboten, zeigt uns dieser Film nie gesehene, hypnotisierende Bilder aus der Unterwelt Teherans, wo Verzweiflung und Rebellion sich die Hand geben.