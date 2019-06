CRO Mercedes-Benz Konzertsommer 2019

Cro Cro

Cro ist Deutschlands erfolgreichster Rapper und dabei immer noch ein „Superstar Inkognito". Er hat Musikgeschichte geschrieben und Deutschrap verändert.

Und obwohl inzwischen jeder von jung bis alt etwas über ihn zu berichten hat, weiß man relativ wenig über den Mitte-Zwanzigjährigen.Mit den ersten beiden Alben „Raop" und „Melodie" bricht er sämtliche Rekorde.Als bisher jüngster Künstler nimmt er ein MTV Unplugged Album auf. Aus Clubs werden Hallen, aus Hallen werden Arenen, aus Arenen werden Stadien. Schneller, weiter, glänzender, lauter. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem man den Pausen-Knopf drücken und die Außenwelt auf stumm stellen muss. Und genau das hat Cro für sein neues Album getan. Zurück zu sich selbst, alles auf Anfang. Um alles, was in den letzten fünf Jahren passiert ist, zu verarbeiten. Am 08.09.2017 erscheint mit „tru." als Ergebnis das bisher persönlichste Albumvon Cro. Ein bis dato ungewohnter Blick in das Innere eines Künstlers, der sonst immer das Bild des „Superstars Inkognito" verkörperte. „tru." chartet direkt auf #1, die dazugehörige „tru. club tour" ist nach 48 Stunden ausverkauft. Mit dem Release von „tru." schreibt Cro ein weiteres Kapitel seiner Erfolgsstory und kommt damit nach seiner großen „stay tru. tour" auch auf ausgewählte Festivals!

