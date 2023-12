Crock-it! – CountryRock

Seit 2010 hat sich "Crock-it!" einen hervorragenden Ruf als Live-Band erspielt und ist bereits eine feste Größe, wenn es in Süddeutschland um CountryRock geht. So tritt die Band sowohl auf großen Bühnen (z. B. 2022 auf der Hauptbühne bei Europas größtem Country-Festival in Rosmalen/Holland sowie beim Winterbacher Zeltspektakel im Vorprogramm für Rag'n'Bone Man) als auch bei kleineren Clubkonzerten auf. Die Band bringt eigene Interpretationen von Songs aus der amerikanischen Country-Rock-Szene auf die Bühne. 2021 haben die fünf Musiker aus Stuttgart ihr zweites Studioalbum "Miles'n'Miles" veröffentlicht.