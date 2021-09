Crock-it Live auf dem Neckar

CROCK-IT! … since 2010 – Country-Rock voller Energie!

Eine Stuttgarter Band mit authentischer Livemusik. CROCK-IT! zeigt mit seinem Programm, dass Country auch rocken kann. Wer handgemachte Livemusik mag, der ist bei uns genau richtig! Alle CROCK-IT!-Musiker haben ihre Wurzeln in der herkömmlichen Rockmusik. Berührungsängste mit anderen Stilarten hatten wir aber nie, und deshalb auch unsere Leidenschaft für Country-Musik entdeckt. CROCK-IT! begeistert Liebhaber amerikanischer Rock- und Countrymusik, so wie wir es selbst sind!

Alle Infos zum Event gibt es hier.

Inklusivleistungen (pro Person): Rundfahrt von Stuttgart vorbei am Max-Eyth See, Mühlhausen, Schleuse Hofen Live Acts: Crock-It 16.09.2021 Boarding: 18.30 Uhr (an der Anlegestelle Wilhelma) Abfahrt: 19.00 Uhr Dauer der Veranstaltung: 3,5 Stunden Ankunft: 22.00 Uhr (an der Anlegestelle Wilhelma)