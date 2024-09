CROCK-IT! ist eine feste Größe, wenn es in Süddeutschland um Country-Rock geht. So sind die fünf Musiker aus Stuttgart zum Beispiel 2022 auf der Hauptbühne von Europas größtem Country-Festival, dem Western Experience Festival in Holland, aufgetreten. Seit 2010 bringt die Band eigene Interpretationen von Songs aus der amerikanischen Country-Rock Szene auf die Bühne. Viele davon sind in unseren Breiten echte Geheimtipps, während sie in Nashville in jedem Club und auf jeder Radiostation laufen. Andere sind bekannte Klassiker, denen die Band ihre eigene Prägung irgendwo zwischen Country und Rock and Roll angedeihen lässt. 2021 haben CROCK-IT! ihr zweites Studioalbum „MILES’N’MILES“ veröffentlicht.

CROCK-IT! wurde 2010 mit der Idee gegründet, die Songs aus der Country-Rock-Szene rund um Nashville bei uns auf die Bühne zu bringen. Viele Songs aus dem Repertoire der Band sind nämlich hierzulande höchstens Kennern bekannt, während sie in den USA äußerst populär sind.

Jeder der fünf Musiker hat seine musikalischen Wurzeln irgendwo im Rock and Roll. Mit diesem Hintergrund interpretieren sie die Songs auf ihre ganz eigene Art und haben damit ein stetig wachsendes und treues Publikum.

BESETZUNG

Andy Käfer – Gesang / Akustikgitarre

Arthur Hügler – Leadgitarre

Carsten Winter – Rhythmusgitarre / Gesang

H-U Erlenmaier – Bass

Günther Raff – Schlagzeug / Gesang