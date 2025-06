CROnicles Tour 2025

Die CRONICLES Tour 2024 setzt jetzt schon ganz neue Maßstäbe: Ausverkaufte Arenen, eine neue spektakuläre Show und hunderttausende Fans, die alle nur eins wollen:

CRO Live erleben. Obwohl die CRONICLES Tour 2024 noch nicht begonnen hat, setzt der Rapper bereits jetzt schon einen drauf. Im Sommer 2025 geht der 34-Jährige auf große CRONICLES Open Air Tour und präsentiert seine Hits aus allen Alben mit einer unvergesslichen Show-Experience in den größten Open-Air-Venues Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Hits- Only certified! CRO nimmt die Fans mit auf einen Trip durch seine über zehn Jahre andauernde Karriere und präsentiert mit einer throw-back Show das Beste seiner aus fünf Nummer-1-Alben bestehenden Diskografie. Von den Anfängen mit der legendären Panda-Maske mit Releases wie dem revolutionären „EASY“-Mixtape und dem genreprägenden Debüt „King of Raop“, sowie dem Nachfolger „Melodie“, über experimentelle Releases wie „tru.“. Nicht zu vergessen das Doppel-Album „Trip“ oder der Neubeginn mit „11:11“ in 2022 und der Spacejam EP in 2023. Zwölf Jahre, drei Masken und ein Querschnitt durch die bisherigen Chapter von einem der kreativsten Künstler, die dieses Land gesehen hat, der noch lange nicht ans Aufhören denkt.