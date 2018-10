Heute packen wir wieder einen Klassiker der Hades Abendgestaltung aus.

Beim "Crossing All Over" erwartet euch Musik aus allen Genres, die das Hades zu bieten hat.

H wie Hardcore

A wie Alternative

D wie Deutsch Rap

E wie Emo

S wie Ska

Und vieles mehr.

Ohhhh, I see what you did there.

Artist: DJ Graulicht