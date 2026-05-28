Crossing Voices

Der Saxophonist und Komponist Johannes Ludwig und der Gitarrist Philipp Schiepek sind ein eingespieltes Duo, das sich blind versteht und mit traumwandlerischer Sicherheit auf allen musikalischen Pfaden zwischen Jazz, Klassik, Neuer Musik und Songwriting bewegt.

In diesen scheinbaren Grenzlinien haben sie Musik komponiert und weiterentwickelt. Gemeinsam mit einem vierstimmigen Ensemble des Vokalzirkels München erschaffen sie in diesem Programm eine besondere neue Klangwelt, die sich der Akustik des Kirchenraums perfekt annimmt. Sowohl die Stimmen als auch die Instrumente werden auf wunderbare Weise in einer Musik vereint, die gar keine stilistische Einordnung verlangt, jedoch hinreißende musikalische Gebilde verspricht. –– Johannes Ludwig ist kein Unbekannter in Hohenlohe. Seit 2014 ist er Kurator unseres Bandfestivals UpBeat Hohenlohe. Philipp Schiepek ist seit letztem Jahr Professor an der Hochschule für Musik und Theater München, an der auch Ludwig als Dozent tätig war. Außerdem ist Schiepek Gitarrist der bekannten Weltmusikformation Quadro Nuevo. Es kann demnach nur klangvoll-spannend werden.

Johannes Ludwig Saxophon

Philipp Schiepek Gitarre

–– Vokalzirkel München

Konzert #25