crossroads - kreuzwege

Live-Musiktheater der freien bühne stuttgart Zeit ist eine Illusion.

Im digitalen Zeitalter verstehen wir endlich, dass sich alles miteinem Fingerwisch wandelt, nichts Bestand hat, wir unsere Körper wechseln können wie die Kleidung, Umgangsformen, Beschäftigungen oder die Vorstellung davon, was gut oder böse ist. Doch wer sind wir? Fünf Figuren sind im Spiel: zwei Frauen, drei Männer. Die Zeit: of axe and sword, Der Ort: an einer Felsenküste, die Dünen im Nebel grenzen an den Wald. Eine Siedlung, eine Festung. Es geht um eine große Vision, den Aufbruch in das gelobte Land. Eine Frau kämpft um ihre Unabhängigkeit.Zwei Männer, die dieselbe Frau lieben. Ein Mädchen mit magischen Fähigkeiten. Ein unge wird gejagt, weil er diese Welt noch retten kann? Ein imaginärer Finger wischt die Charaktere durch Ort und Zeit. Die Zeit, der Ort: hier und jetzt. In welchen Formen werden sich die Fünf wieder begegnen? Wird ihre Vergangenheit eine Rolle spielen?Und ist die Katastrophe noch aufzuhalten?Das Theaterstück crossroads ist ein experimentelles Musiktheaterstück, das auf den Begegnungen von fünf jungen SchauspielerInnen der freien bühne stuttgart und jungen MusikerInnen basiert und aus der reinen Vorstellungskraft und Improvisation schöpft. Es geht um das Spiel mit Identitäten und Formen, und einer theatralen Formvon Seelenwanderung, durch die neue Welten erschaffen werden.

Für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene

Von und mit:

Regie/Dramaturgie: Ismene Schell,

Kostüm: Johana Gómez,

Lichtdesign:Alexander Joseph,

Darsteller / Musiker: Henrike Leonie Gärtner, Keso Kinthibidze,Julian Knoth, Youssef Maghrebi, Omid Malakzadeh, Fionn Stacey, N.N.

www.freiebuehnestuttgart.de