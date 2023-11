× Erweitern Crossroads

CROSSROADS haben sich zusammengefunden um „fantastische“ Musik zu machen.

Santana und Pink Floyd bilden den Schwerpunkt ihres Programms. Sie spielen Klassiker wie: Another Brick in the Wall, No one to depend on, Black Magic Woman, Oye Como Va, Moonflower, Samba Pa Ti , Brain Damage, Shine on you crazy Diamonds, Echoes, Comfortably Numb, Riders on the Storm ( Doors), Spooky ( Atlantic Rhythm Section), In The White Room ( Cream ), Waiting for the Wind (Spooky Tooth ) Eindrucksvolle Klangcollagen, virtuose Soli von Gitarre und Keyboard, packende Rhythmen, gefühlvoller Gesang prägen die Musik der CROSSROADS .