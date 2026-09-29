Crown Ballet: Der Nussknacker mit Orchester

× Erweitern Joe Nobile Crown Ballet: Der Nussknacker

Das Crown Ballet® präsentiert Tschaikowskys weltberühmten Ballettklassiker „Der Nussknacker“ am 10. Dezember 2026 um 19:30 Uhr in der Stadthalle Reutlingen.

Freuen Sie sich auf eine zauberhafte Reise voller Fantasie, Musik und festlicher Magie. Die Geschichte der jungen Marie, die zu Weihnachten eine Nussknackerpuppe geschenkt bekommt, entführt das Publikum in eine märchenhafte Welt, in der der Nussknacker zum Prinzen wird, Schneeflocken tanzen und die Zuckerfee ihr Reich zum Leben erweckt.

Getragen von der unvergänglichen Musik Peter I. Tschaikowskys und eindrucksvollen Choreografien verbindet die Inszenierung klassische Ballettkunst mit einer festlichen Bühnenästhetik.

Ein besonderes Erlebnis ist die musikalische Begleitung durch das Crown Ballet Orchestra. Das internationale Ensemble vereint professionelle Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Ländern und bringt Tschaikowskys berühmte Partitur live auf die Bühne.

Ein festlicher Ballettabend für die ganze Familie – voller Poesie, Musik und Weihnachtszauber.