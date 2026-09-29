Crown Ballet: Schwanensee mit Orchester

× Erweitern Joe Nobile Crown Ballet: Schwanensee

Das Crown Ballet® präsentiert Tschaikowskys berühmtes Meisterwerk „Schwanensee“ am 03. Januar 2027 um 19:30 Uhr in der Stadthalle Reutlingen – begleitet vom Crown Ballet Orchestra.

„Schwanensee“ erzählt die zeitlose Geschichte von Liebe, Verrat und Erlösung. Im Mittelpunkt steht Prinzessin Odette, die durch einen bösen Zauber dazu verdammt ist, tagsüber als Schwan zu leben. Als Prinz Siegfried sie entdeckt und sich in sie verliebt, scheint eine Erlösung möglich. Doch mit Odile, der täuschend ähnlichen Doppelgängerin Odettes, nimmt das Schicksal eine dramatische Wendung.

Tschaikowskys unsterbliche Musik, eindrucksvolle Choreografien und die elegante Bühnenästhetik des Crown Ballet® machen „Schwanensee“ zu einem besonderen Ballettabend voller Romantik, Leidenschaft und Magie.

Für ein besonderes musikalisches Erlebnis sorgt das Crown Ballet Orchestra mit professionellen Musikerinnen und Musikern aus verschiedenen Ländern. Die live gespielte Orchestermusik verleiht der Aufführung zusätzliche Intensität und lässt Tschaikowskys berühmte Komposition unmittelbar auf der Bühne erleben.

Ein großer Klassiker des Balletts – für alle Generationen und ein unvergessliches Erlebnis für Liebhaber von Tanz, Musik und großer Bühnenkunst.