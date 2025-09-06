Crown of Sound 2025

The Crown of Sound bringt am 6. September 2025 elektronische Musik in das Residenzschloss Ludwigsburg. Headliner ist die Techno-Legende Carl Cox, begleitet von Chris Liebing, Klaudia Gawlas, Pappenheimer und den Teenage Mutants. Neben hochkarätigen DJs erwartet die Besucher eine spektakuläre Lichtshow, die die Schlosskulisse in eine atemberaubende visuelle Inszenierung verwandelt. Das Event verspricht ein einzigartiges Erlebnis für Techno-Fans aus aller Welt. Zutritt erst ab 18 Jahren!!

The Crown of Sound setzt dem Techno die Krone auf! Denn am 06. September2025 heißt es einen ganzen Tag lang: Feiern in der opulenten Kulisse des Residenzschlosses Ludwigsburg.

Carl Cox, die lebende Legende des Space Clubs auf Ibiza, entfesselt mit seinem Live-Set pure Magie und begeistert mit seiner unvergleichlichen Energie. Begleitet wird er von Chris Liebing, einem Meister treibender Techno-Sets, der das Line-Up mit pulsierenden Rhythmen vervollständigt. Klaudia Gawlas, die mit Papillon den Durchbruch schaffte, gehört längst zu den festen Größen auf Festivals wie TimeWarp, Mayday und Tomorrowland. Pappenheimer fasziniert mit seiner ehrlichen Art, Musik zu transportieren, und zählt zu den erfolgreichsten DJs Deutschlands. Abgerundet wird das Event durch Teenage Mutants, ein Duo, das mit grenzenloser Kreativität und seiner einzigartigen Techno With Drama-Doktrin für unvergessliche Sets sorgt.

Neben hochkarätigen DJs erwartet die Besucher eine spektakuläre Lichtshow, die die Schlosskulisse in eine atemberaubende visuelle Inszenierung verwandelt. Das Event verspricht ein einzigartiges Erlebnis für Techno-Fans aus aller Welt.

Tickets sind auf ticket.eventstifter.de sowie an bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

crownofsound.de.

06.09.2025, 15 Uhr Residenzschloss Ludwigsburg Zutritt erst ab 18 Jahren!!