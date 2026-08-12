Crown of Sound – Paul van Dyk live in Ludwigsburg

Residenzschloss Ludwigsburg Schlossstraße 30, 71634 Ludwigsburg

Im Rahmen des eintägigen Festivals Crown of Sound begrüßt Ludwigsburg am 12. September 2026 Paul van Dyk – Grammy-nominierter DJ, Produzent und einer der prägenden Köpfe der elektronischen Musikszene.

Paul van Dyk hat mit über 3,5 Millionen verkauften Alben, Remixes für Weltstars wie Madonna, U2 oder Depeche Mode sowie zahlreichen internationalen Auszeichnungen Musikgeschichte geschrieben. Seine Live-Sets, die er bei Festivals wie Tomorrowland oder dem Ultra Music Festival performt, sind legendär. Mit seiner Kombination aus Melodie, Energie und Präzision hat van Dyk ein unverwechselbares Sounderlebnis geschaffen, das weltweit Fans begeistert.

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