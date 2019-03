Crypt Trip (USA)

Ursprünglich aus Dallas, Texas und jetzt zu Hause in San Marcos, Texas, CRYPT TRIP liefern authentische psychedelische Rootsrock/Hard Rock seit 2013. Mit einer gewissen Jazz Methodik und anderen musikalishen Einflüssen aus den U.S. amerikanischen Südstatten kann das Ergebnis nur dynamisch sein. Und laut. . .

CRYPT TRIP sind März/April wieder auf Tour in Europa und sind endlich zu Gast in Tübingen. Sie promoten ihre neue Platte "Haze County" und sind nicht zu verpassen!!! Das Konzert ist Eintritt frei. Spenden an die Band sind erwünscht.