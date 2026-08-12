Nach dem wunderbaren Auftritt in 2025... wieder zu Gast in in Markt8! Crystal Soul - Musik, die berührt und Raum für die Seele lässt.

Crystal Soul entstand Ende 2024 aus der gemeinsamen Leidenschaft für Klang und Emotion. Vier Musiker, vier Instrumente – und eine besondere Verbindung.

Klavier, Bass, Cajón und Flöte verschmelzen zu einem warmen, akustischen Sound, getragen von einer weiblichen und einer männlichen Stimme.

Crystal Soul spielt besondere Coverversionen mit einem Hauch von Jazz und Latin – gefühlvoll, ehrlich und mit einer eigenen Note.

Viele Songs sind auf Spanisch, ergänzt durch englische, sowie gelegentlich schwedische oder russische Titel –

Musik, die berührt und Raum für die Seele lässt.