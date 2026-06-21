Crystall Ballroom Stories

Musikalische Hommage an Duke Ellington

Das Duo SUNSWEPT SUNDAY, bestehend aus dem Stuttgarter Perkussionisten Daniel Kartmann & dem Berliner Gitarristen Torsten Papenheim, haben ein außergewöhnliches Konzertformat entwickelt: Livemusik, Geschichten und Hörbeispiele über den großen amerikanischen Komponisten Duke Ellington (1899 – 1974) und sein Werk, das nahezu 50 Jahre Musikgeschichte umfasste und die Entwicklung des Jazz nachhaltig prägte. Mit besonderem Instrumentarium aus Hackbrett, Schlagzeug, Zink, Gitarre, Perkussion, Melodica und Plattenspieler – leuchten die beiden musikalisch und erzählerisch die unbekannteren Seiten von Ellingtons Schaffen aus, insbesondere Stücke, die zwischen 1927 und 1940 geschrieben wurden.

Daniel Kartmann begleitet das Ensemble Materialtheater seit 2008 als Musiker, Komponist und Schauspieler.