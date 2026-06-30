Csárdás, Charme und feurige Klänge

Zwei Schwestern „im temperamentvollen Duo vereint“. So beschrieb die Hohenloher Presse den einen Auftritt des Schwesternduos beim Kultursommer.

Abwechslungsreiche Programme, leidenschaftliche Spielfreude und perfektes Zu- sammenspiel sind die Markenzeichen der Augsburgerinnen. Heute nehmen sie passend zu unserem Thementag die Klänge Österreichs und Ungarns ins musikalische Visier. Das tun sie mit ungarischen Melodien und Operettenklängen sowie klassischen Ohrwürmern – von Montis Csárdás bis Lehárs Ungarischer Fantasie. Und auch ein Kanarienvogel wird mit dabei sein.

Duo Rossel

Angela Rossel Violine / Ruth-Maria Rossel Cello