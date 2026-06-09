CSD Heilbronn 2026 - Queer bleibt hier.

Unter diesem Motto setzt der Christopher Street Day Heilbronn 2026 ein klares Zeichen für Vielfalt, Sichtbarkeit und Zusammenhalt.

„Queer bleibt hier“ ist mehr als ein Slogan – es ist ein Bekenntnis dazu, dass queeres Leben ein selbstverständlicher und unverzichtbarer Teil der Stadtgesellschaft ist.

Der CSD steht für die Rechte, die Sicherheit und die gesellschaftliche Teilhabe von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*, intergeschlechtlichen, asexuellen und weiteren queeren Menschen. Gemeinsam machen wir sichtbar, dass Vielfalt unsere Gemeinschaft bereichert und dass jede Person das Recht hat, offen, frei und ohne Angst sie selbst zu sein.

Der Demozug durch die Heilbronner Innenstadt startet um 14:00 Uhr und bringt Menschen aus Heilbronn und der Region zusammen, um für Gleichberechtigung, Akzeptanz und ein respektvolles Miteinander einzutreten. Ab 18:00 Uhr lädt das Kulturfest mit Musik, Kultur, Begegnungen und Informationen zum gemeinsamen Feiern, Vernetzen und Austauschen ein.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, den CSD Heilbronn 2026 mitzuerleben und gemeinsam ein Zeichen für eine offene, solidarische und vielfältige Gesellschaft zu setzen.

Weitere Informationen zum Programm, zur Route und zu den teilnehmenden Gruppen der Webseite sowie auf den Social-Media-Kanälen des CSD Heilbronn.

Weitere Infos auf https://csdheilbronn.de/