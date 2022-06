Cube 61 - Sommer am See

Ein neuer Stern am Böblinger Percussion-Himmel beginnt zu scheinen - die Formation "Cube 61" ist ein neues Percussion-Ensemble der Musik- und Kunstschule Böblingen.

Die musikalische Leitung des Ensemble obliegt Klaus Küting. Der Auftritt bei Sommer am See 2022 wird ihr erster eigener Konzertabend sein. Eines ist sicher: Die Formation wird die Drums, Marimbaphone, Xylophone und co und somit auch die Alte TÜV-Halle zum Beben bringen. Ihr Auftritt beim digitalen Neujahrsempfang der Stadt Böblingen hat bereits begeistert. Der Eintritt ist frei. Hier mal ein kleiner Einblick: https://www.youtube.com/watch?v=ovGsBNl-2iI