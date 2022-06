Die beliebten Böblinger Promenadenkonzerte finden in diesem Jahr bereits 6. Mal statt.

Sie starten am Sonntag, den 24. Juli und gehen bis Freitag, den 29. Juli 2022. Es finden in diesem Jahr wieder 6 Konzerte statt. Zur Eröffnung spielt am Sonntag das Kreisjugendorchester.

Die Konzerte unter der Woche beginnen jeweils um 19.30 Uhr, das Eröffnungskonzert am Sonntag beginnt bereits um 18.30 Uhr. Der Einlass ist jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn möglich.Auch 2022 sind die Konzerte wieder kostenfrei. Vor Ort bitten wir um Spenden für die jeweilige Kapelle.

Programm:

So 24.07.2022 Kreisjugendorchester

Mo 25.07.2022 Stadtkapelle Böblingen

Di 26.07.2022 Honk&Blow

Mi 27.07.2022 Musikverein Schönaich

Do 28.07.2022 Musikverein Göttelfingen

Fr 29.07.2021 Feuerwehrmusikkapelle Dagersheim